NRW will keine Ausgehsperren im Alleingang verhängen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen will im Kampf gegen die Corona-Pandemie keine Ausgehsperren für die Bevölkerung im Alleingang verhängen. Eine solche Maßnahme könne nicht ein Land alleine beschließen, sondern nur im Benehmen mit dem Bund und den anderen Bundesländern, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. «Wir stehen bereit, sobald die Bundesregierung die Lage anders bewertet, aber das ist heute nicht der Fall.»