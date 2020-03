Tägliche Bestandskontrolle in Kliniken nach Masken-Diebstahl

Köln (dpa/lnw) - Trotz des Diebstahls von 50 000 Atemschutzmasken in Kölner Kliniken drohen dort keine akuten Engpässe. Der Diebstahl stelle keine Gefährdung der medizinische Versorgung dar, sagte der Stadtsprecher am Dienstag. Das Fehlen der Schutzartikel aus einem Lager war am Montag bemerkt worden.