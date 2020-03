Corona: Verbraucherzentrale fordert Verzicht auf Stromsperre

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat die Energieversorger aufgefordert, während der Corona-Krise auf Strom- und Gassperren für säumige Zahler zu verzichten. «In Zeiten, in denen der Einzelne aufgefordert ist, überwiegend zuhause zu bleiben, und Hygiene das A und O ist, halten wir eine Energiesperre für unverhältnismäßig», sagte Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW, am Dienstag. «Wir appellieren daher an die Energieversorger, die Sperren für die Dauer der Corona-Epidemie auszusetzen.»

Von dpa