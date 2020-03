Franziska Knuppe bei «Masked Singer» enttarnt

Köln (dpa) - Model Franziska Knuppe ist als zweite Prominente aus der Musik-Rateshow «The Masked Singer» ausgeschieden. Die 45-Jährige schlüpfte am Dienstagabend in Köln aus ihrem knallpinken Fledermaus-Kostüm - sie hatte zu wenige Stimmen der Zuschauer erhalten. «Das ist wirklich auch das erste Mal, dass ich so singe. Und ich war so aufgeregt», sagte Knuppe. Als sie ihr Lied - «Beat It» von Michael Jackson - noch mal vortragen sollte, stolperte sie prompt im Text. «Seht ihr! Ich habe schon wieder alles vergessen», sagte sie. «Immer noch aufgeregt.»

Von dpa