Vier Menschen bei Unfall in Gelsenkirchen schwer verletzt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos in Gelsenkirchen sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Mann kam am Dienstagabend mit seinem Auto in einer Unterführung von der Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort kollidierte er mit einer 56-jährigen Autofahrerin. Im Anschluss sei noch ein anderer Wagen in die Unfallstelle gefahren.

Von dpa