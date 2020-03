Podcast von Böhmermann und Schulz nun fünfmal die Woche

Köln (dpa/lnw) - Fans von «Fest & Flauschig» dürfte es freuen: Wegen der Coronakrise erscheint der Spotify-Podcast von Satiriker Jan Böhmermann und Entertainer Olli Schulz seit Mittwoch nun fünfmal in der Woche. Der «Quarantäne-Sondersendeplan» solle die derzeitigen Ereignisse im In- und Ausland dienstags bis freitags sowie sonntags in den Blick nehmen, teilte der Musikstreaming-Dienst Spotify am Mittwoch mit. Mit von der Partie sind den Angaben zufolge ab und an auch Gäste, wie zum Beispiel in der 42-minütigen Mittwoch-Episode der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten.

Von dpa