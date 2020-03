Die NRW-AfD will den neuerdings vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften „Flügel“ um seinen Chefideologen Björn Höcke von der Bildfläche verbannen. Das geht aus einem Schreiben des Landesvorstands an die beiden Bundessprecher Tino Chrupalla und Prof. Jörg Meuthen hervor, das unserer Zeitung vorliegt.

Danach soll der „Flügel“ vollständig aufgelöst werden, so die Forderung aus Düsseldorf. Veranstaltungen, Auftritte und andere Zusammenkünfte von AfD-Mitgliedern unter dem Logo oder anderen Strukturbezeichnungen des „Flügel“ sollen demnach verboten werden. Die Vertreter des „Flügel“ werden angehalten, sich künftig „vorbehaltlos in Diktion und Duktus den Zielen und der Programmatik der AfD unterzuordnen“, wie es in dem Schreiben weiter heißt.

Verständigung mit dem "Flügel" gescheitert

Von diesen Maßnahmen erhofft sich AfD-Landessprecher Rüdiger Lucassen, dass wieder Ruhe in die Partei einkehre und die bereits begonnene Austrittswelle so zu stoppen sei. In der Vergangenheit hatte es gerade im NRW-Landesverband immer wieder heftige Auseinandersetzungen über den Inhaltlichen Kurs der AfD gegeben.

„Die letzten Landesvorstände sind daran gescheitert, und die AfD NRW drohte zu zerbrechen“, resümiert der NRW-Landesvorstand. Dessen zuletzt versuchte Verständigung mit dem „Flügel“ ist offensichtlich gescheitert. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat nach Darstellung von Lucassen die Einstufung des „Flügel“ als Beobachtungsfalls durch das Bundesamt für Verfassungsschutz in der vergangenen Woche.