Ministerin: Schulische Notbetreuung kaum genutzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Umstellung des Schulbetriebs wegen der Corona-Pandemie ist aus Sicht der nordrhein-westfälischen Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) reibungslos angelaufen. Die Notbetreuung an den Schulen sei kaum in Anspruch genommen worden, berichtete Gebauer am Mittwoch in Düsseldorf. Eine Blitzumfrage habe ergeben, dass an den Grundschulen im Landesdurchschnitt nur bis zu vier Prozent der Notplätze in Anspruch genommen werden mussten. In der Spitze seien es an einigen Schulen bis zu zehn Prozent der Schülerschaft gewesen, andere Schulen hätten gar keine Notplätze benötigt. Die allermeisten Eltern der rund 2,5 Millionen Schüler in NRW hätten die Betreuung ihrer Kinder vorbildlich selbst sichergestellt.

Von dpa