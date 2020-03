AfD-Spitze in NRW fordert: «Flügel» soll sich auflösen

Berlin/Düsseldorf (dpa) - Der Landesvorstand der AfD in Nordrhein-Westfalen dringt auf eine Auflösung des vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften «Flügels». Diese und weitere Maßnahmen seien geeignet, «wieder Ruhe in unsere Partei einkehren zu lassen und die bereits begonnene Austrittswelle zu stoppen», heißt es in einem Brief, den der Landesvorsitzende Rüdiger Lucassen am Mittwoch an die beiden Parteichefs, Jörg Meuthen und Tino Chrupalla, schickte.

Von dpa