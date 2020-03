Versorger verzichten wegen Coronakrise auf Stromsperren

Essen (dpa) - Die großen Energieversorger in Deutschland verzichten wegen der Coronakrise auf die Sperrung von Strom- und Gasanschlüssen säumiger Kunden. «Wir haben die Sperrungen ausgesetzt», sagte am Mittwoch ein Sprecher von Innogy. Auch beim neuen Innogy-Mutterkonzern Eon soll es vorerst keine Unterbrechung der Versorgung geben. Man werde «auf die Sperrung von betroffenen Haushalten weitmöglich verzichten», sagte ein Sprecher der Eon Energie Deutschland der «Welt». Der Energiekonzern EnBW will dem Bericht zufolge bestehende Strom- und Gassperren aufheben.

Von dpa