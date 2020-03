Spielplatz-Sperrungen angelaufen: Zunächst keine Bußgelder

Köln/Recklinghausen (dpa/lnw) - Die Kommunen haben das vom Land verfügte Spielplatz-Verbot zur Eindämmung des Coronavirus am Mittwoch unterschiedlich intensiv umgesetzt. Während zum Beispiel in Recklinghausen schon am Morgen Spielplätze mit rot-weißem Flatterband und Hinweisschildern abgesperrt waren, wies an mehreren Spielplätzen in Köln oder Düsseldorf zunächst nichts auf ein Verbot hin. Dennoch herrschte auch dort auf Schaukeln, Rutschen und Klettergerüsten oft gähnende Leere.

Von dpa