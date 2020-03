RTL-«Passion» in Essen wegen Coronavirus abgesagt

Essen (dpa) - Das RTL-Musikevent «Die Passion» ist wegen der Coronavirus-Krise abgesagt worden. Das teilte der TV-Sender am Mittwochabend mit. Man halte sich damit an die Anordnung der Stadt Essen, die größere Veranstaltung untersage. Das Event sollte eigentlich am Mittwoch (8. April) vor Ostern stattfinden und live eine moderne Fassung der Leidensgeschichte von Jesus in die Wohnzimmer bringen.

Von dpa