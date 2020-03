In zwei mobilen Test-Zentren zum Durchfahren nahmen Einsatzkräfte am Donnerstag in Schutzanzügen, mit Brillen und Atemmasken Rachenabstriche von den Kindern. Um möglichst guten Schutz für alle Beteiligten zu gewähren, hatten Feuerwehr und Rettungskräfte die Drive-In-Schalter aufgebaut, durch den die Familien in ihren Autos bis zu den testenden Einsatzkräften fahren konnten.

Am Montag waren insgesamt 270 Schüler und Lehrkräfte von zwei Grundschulen, eine in Witten und eine in Herdecke, in häusliche Quarantäne geschickt worden, weil eine Lehrkraft positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden war. Sie hatte in beiden Schulen Unterricht gegeben. An den Schulen hatten nun je rund 40 Schüler Symptome gezeigt und wurden zu den Tests geladen.