Laschet: Kein Unternehmen soll zu wenig Liquidität scheitern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat einen 25 Milliarden Euro umfassenden Rettungsschirm angekündigt, um die Folgen der Corona-Krise einzudämmen. «Wir wollen, dass kein gesundes Unternehmen wegen wirtschaftlicher Einbußen an mangelnder Liquidität scheitert», sagte er am Donnerstag in der Düsseldorfer Staatskanzlei.

Von dpa