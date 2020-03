NRW mit besonderen Steuererleichterungen wegen Corona-Krise

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen will bei Steuerstundungen wegen der Corona-Krise über die Maßnahmen des Bundes hinausgehen. Betroffene Unternehmen, die Fristverlängerungen für die Umsatzsteuer beantragen wollen, müssen dafür in NRW zunächst keine Sonderzahlungen mehr leisten. Das kündigte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf an.

Von dpa