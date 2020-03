Viele befristete Arbeitsverträge ohne Sachgrund in NRW

Düsseldorf (dpa) - In Nordrhein-Westfalen arbeiten überdurchschnittlich viele Menschen einer Studie zufolge mit einem ohne Sachgrund befristeten Vertrag. Im Jahr 2018 seien dies 5,8 Prozent aller Beschäftigten gewesen, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichte Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Demnach hatten 462 000 Beschäftigte einen solchen Zeitvertrag, 31 000 mehr als 2017. Nur in Berlin (6,5 Prozent) und Bremen (6,3 Prozent) sei die Quote noch höher gewesen. Der Bundesdurchschnitt wird in der Studie mit 4,8 Prozent angegeben.

Von dpa