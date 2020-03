Zeitung: Zoll beschlagnahmt Schutzmasken und Schutzkleidung

Jüchen/Bonn (dpa) - Der Zoll hat das europäische Verteilzentrum des US-Konzerns 3M in Jüchen kontrolliert und dabei laut «Rheinischer Post» für den Export bestimmte Atemschutzmasken und Schutzkleidung für Medizinpersonal beschlagnahmt. «Der Zoll war bei 3M vor Ort, um die Einhaltung der Rechtsvorschriften für Exportware zu überprüfen. Alles andere unterliegt dem Steuergeheimnis», sagte ein Sprecher des Hauptzollamtes Krefeld der «RP». Die Generalzolldirektion in Bonn bestätigte die Kontrolle bei 3M am Donnerstag auf dpa-Anfrage ebenfalls, äußerte sich aber ebenfalls nicht zum Ergebnis der Aktion.

Von dpa