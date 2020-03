Moers (dpa/lnw) - Bei einer Explosion im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte in Moers sind zwei Frauen schwer verletzt worden. «Sie wurden mit einem Hubschrauber wegen schwerer Verbrennungen in Spezialkliniken gebracht», berichtete ein Feuerwehrsprecher am Freitag. Ein älterer Mann sei bei der Explosion am Freitagmorgen leicht verletzt worden.

Von dpa