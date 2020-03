Zurückgelassener Zigarettenstummel führt zu Verdächtigem

Jüchen (dpa/lnw) - Ein am Tatort in Jüchen zurückgelassener Zigarettenstummel ist einem 23-jährigen Mönchengladbacher mutmaßlich zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte sie den nach einem Überfall im November sichergestellten Stummel nach einer DNA-Probe dem Mann zuordnen. Er soll laut Zeugenaussagen mit drei Komplizen an einem Überfall auf ein Wohnhaus beteiligt gewesen sein.

Von dpa