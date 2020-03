Städtebund NRW: «Innenstädte wie ausgestorben»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Städte- und Gemeindebund NRW hat den Eindruck, dass in der Corona-Krise die Appelle von Bundeskanzlerin, Ministerpräsident und Bürgermeistern zunehmend durchdringen. «Aus vielen Städten und Gemeinden wird uns berichtet, die Innenstädte seien wie ausgestorben», erklärte Verbandssprecher Philipp Stempel am Freitag auf Anfrage. Die Lage bleibe aber bitterernst. «Noch immer gibt es viel zu viele, die sich fahrlässig verhalten und in Gruppen unterwegs sind.»

Von dpa