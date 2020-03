Betrunkener Autofahrer entkommt nach Polizeikontrolle

Nettetal (dpa/lnw) - Während er von der Polizei wegen Trunkenheit am Steuer kontrolliert wurde, ist ein 50-Jähriger am frühen Freitagmorgen mit seinem Auto geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, hätten die Beamten den Mann gegen 4 Uhr an einer Tankstelle in Nettetal nahe der niederländischen Grenze kontrolliert, nachdem er zuvor Zeugen aufgefallen war. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 1,6 Promille.

Von dpa