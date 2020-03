Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen gelöster Schrauben an Schienen der ICE-Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt ermittelt die Polizei. Es sei nicht auszuschließen, dass die Schäden vorsätzlich herbeigeführt wurden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag in Wiesbaden. Die Ursache sei derzeit nicht bekannt, die Ermittlungen vor Ort liefen am Freitagnachmittag noch. Die Strecke wurde gesperrt. Es sei kein Zug entgleist, es sei auch niemand verletzt worden. Von einem Anschlagsversuch wollte ein Polizeisprecher zunächst nicht sprechen: «Das ist eines der möglichen Szenarien, wir ermitteln in alle Richtungen.» Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt (LKA) Hessen.

Die Schäden sind nach Auskunft der Polizei festgestellt worden, als ein Zug über den Abschnitt auf einer Brücke bei Niedernhausen nördlich von Wiesbaden fuhr. Daraufhin sei die Strecke gesperrt worden. Auch ein Polizeihubschrauber war den Angaben zufolge im Einsatz, um Aufnahmen zu machen.

Nach einem Online-Bericht des «Spiegel» geht es um Schienenschrauben auf einer Strecke von 80 Metern. Mitarbeiter der Bahn hätten festgestellt, dass sich die Schienen auf der Brücke gelöst hatten und fünf Zentimeter mehr auseinander standen als normal. Die Ermittler nähmen den Vorgang ernst. Wenn noch weitere Züge die Brücke passiert hätten, wären sie nach einer ersten Einschätzung möglicherweise entgleist und von der Brücke gestürzt. In Sicherheitskreisen sei von einem «ernsten Vorfall» die Rede, weil es nach einer gut organisierten Tat aussehe.

Die Deutsche Bahn erklärte, Züge fielen aus oder müssten umgeleitet werden. Techniker seien vor Ort. Die Arbeiten würden voraussichtlich bis in die Nachtstunden dauern. Bei Twitter hatte die Bahn am Vormittag von Vandalismus berichtet.

Die Bahnhöfe Limburg Süd, Montabaur, Siegburg/Bonn und Köln/Bonn Flughafen würden derzeit nicht bedient, erklärte die Bahn. Ersatzweise sollen Züge in Koblenz sowie im Bonn Hauptbahnhof und in Bonn-Beuel halten. Reisende müssten mit Verspätungen von voraussichtlich eineinhalb Stunden rechnen. Betroffen sind neben den ICE-Zügen, die über Frankfurt und Köln fahren, auch diejenigen, die von Köln über Wiesbaden und Mannheim nach Stuttgart unterwegs sind.