Notbetreuung an Schulen am Wochenende und in Osterferien

Düsseldorf (dpa/lnw) - Eltern mit systemrelevanten Berufen in Nordrhein-Westfalen können ihre Kinder auch an Wochenenden und in den Osterferien zur Notbetreuung in die Schule schicken. Die Regelung zur Bewältigung der Corona-Krise gelte ab Montag (23. März), teilte das Schulministerium an Freitag mit. Auf Notbetreuung hätten künftig auch Familien Anspruch, bei denen nur ein Elternteil im Bereich der kritischen Infrastruktur arbeite - sofern keine eigene Betreuung möglich sei. «Die Landesregierung hält es für angezeigt, aufgrund der steigenden Infektionszahlen die bisherigen Regelungen an die neue Situation anzupassen», erklärte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP).