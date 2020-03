Unbekannte stehlen Honigbienen in Bochum-Wattenscheid

Bochum (dpa/lnw) - In einem Kleingartenverein in Bochum haben bislang unbekannte Täter mehrere Bienenstöcke gestohlen. Nach Angaben der Polizei nahmen die Täter in der Nacht zu Samstag zehn Bienenvölker mit je 5000 bis 50 000 Tieren mit. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen des Vorfalls im Stadtteil Wattenscheid, um die Honigbienendiebe zu finden.