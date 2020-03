Lagerhalle von Recyclingfirma in Duisburg in Brand geraten

Duisburg (dpa/lnw) - In Duisburg ist am Samstag die Lagerhalle einer Recyclingfirma in Brand geraten. Die Feuerwehr war laut eigenen Angaben am Samstagabend weiter mit den Löscharbeiten beschäftigt. Demnach hatten Einsatzkräfte eine starke Verrauchung der Halle festgestellt, als sie ankamen. Verletzt habe sich niemand, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstagabend. Die Einsatzkräfte waren mit mehreren Löschzügen vor Ort. Weitere Details zum Brand waren zunächst nicht bekannt.