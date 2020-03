Corona: Initiativen befürchten Anstieg von häuslicher Gewalt

Sie berate täglich mit den Kolleginnen, wie damit umzugehen sei, sagte Fritsche. Besondere Sorge habe sie vor dem Moment, an dem Frauenhäuser unter Quarantäne gestellt würden und keine neuen Frauen aufnehmen könnten. «Das würde weniger Plätze für schutzsuchende Frauen und gleichzeitig mehr Bedarf bedeuten», so Fritsche.

Auch Kinder können durch die aktuellen Entwicklungen häufiger häuslicher Gewalt ausgesetzt sein. Der Deutsche Kinderverein in Essen appelliert daher an die Bevölkerung: «Wenn Sie Zweifel am Wohl eines Kindes in Ihrer Umgebung haben, teilen Sie Ihre Sorgen dem Jugendamt mit. Das geht auch anonym», so Rainer Rettinger, Geschäftsführer des Vereins.