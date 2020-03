Gesundheitsminister: Fußballer nicht vom Verbot ausnehmen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sieht keinen Grund, das Training von Profi-Fußballmannschaften von dem wegen der Corona-Krise verhängte Kontaktverbot auszunehmen. Er sehe keine zwingende Notwendigkeit, Berufsfußballer von der Vorschrift zu befreien, sagte Laumann am Montag in Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen sind seit Montag alle Ansammlungen ab drei Personen in der Öffentlichkeit verboten.

Von dpa