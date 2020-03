Der Mann, der an der Hochgeschwindigkeitsstrecke bei Niedernhausen in Hessen auf rund 80 Metern die Schienenbefestigungen gelöst haben soll, war am Samstag in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm wird versuchter Mord und gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorgeworfen. Der Mann habe den Anschlag heimtückisch geplant, weil letztlich jeder Zug mit seinen arg- und wehrlosen Insassen hätte getroffen werden können, so die Anklagebehörde.

Die Generalstaatsanwaltschaft machte keine genaueren Angaben, wie die Ermittler so schnell auf die Spur des Mannes kamen, nachdem die Gefahrenquelle am Freitag entdeckt worden war. Es habe mehrere Hinweise gegeben, von denen einer auf die «heiße Spur» des 51-Jährigen geführt habe, sagte der Sprecher. Nachdem sein möglicher Aufenthaltsort ermittelt worden sei, sei es dann zur Festnahme gekommen.

Nun werde mit Hochdruck zu dem Gesamtgeschehen ermittelt - einschließlich technischer Analysen, die Aufschluss geben sollen, wie schnell und in welchem Umfang es zu einem gefährlichen Zwischenfall hätte kommen können. Auch wenn in alle Richtungen ermittelt werde, gebe es derzeit keine Hinweise auf weitere Beteiligte.