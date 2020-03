Corona-Krise: Airport Weeze stellt Linienflugbetrieb ein

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Flughafen Weeze am Niederrhein stellt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wegen der Corona-Krise bis auf weiteres den Linienbetrieb ein. Die letzte Ryanair-Maschine komme am Dienstagabend um 21.50 Uhr aus Thessaloniki an, sagte ein Sprecher am Montag. Für alle Bereiche des Airports sei Kurzarbeit beantragt worden, hieß es in einer Mitteilung. «Die Flughafengesellschaft prüft, ob und in welchem Umfang sie von staatlichen Hilfsprogrammen profitieren kann.»

Von dpa