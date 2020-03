Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Entgegenkommender stirbt

Ruppichteroth-Ifang (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Kreisstraße 55 in der Gemeinde Ruppichteroth-Ifang (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein Autofahrer am Montagabend tödlich verletzt worden. Laut Polizei war ein 49-Jähriger in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit dem Auto eines 51-Jährigen zusammen. Der 51-Jährige starb, der 49-jährige Unfallverursacher erlitt schwerste Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Die Unfallstelle musste für mehr als drei Stunden gesperrt werden.

Von dpa