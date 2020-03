DBS-Präsident Beucher: Absage der Spiele eine «große Chance»

Frechen (dpa) - Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hat die Verschiebung der Olympischen und auch Paralympischen Spiele in Tokio begrüßt. «Wir halten die Entscheidung für richtig, denn sie orientiert sich am wichtigsten Gut: der Gesundheit der Menschen», sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher (73). Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte am Dienstag die Verschiebung der für Sommer 2020 geplanten Spiele ins nächste Jahr verkündet. Der DBS hatte dies tags zuvor «unverzüglich» gefordert.

Von dpa