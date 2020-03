Über 9000 Corona-Infizierte in NRW: 54 Todesopfer

Im besonders betroffenen Kreis Heinsberg waren nach Angaben des Ministeriums am Dienstag 1043 Menschen (Stand 16.00 Uhr) mit dem Virus infiziert. Am Vortag waren es 1004. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 25 (Vortag 24). Genesen waren 247 Menschen. Nach Berechnungen der Uniklinik Aachen ist die Ansteckungskurve im Kreis dennoch abgeflacht. Der Landrat des Kreises, Stephan Pusch (CDU), sagte dazu in einem Facebook-Video: «Die Maßnahmen, die wir ergreifen, wirken auch». Das seien gute Nachrichten. Eine Lockerung der Einschränkungen sei aber nicht geplant.

Coronavirus-Infektionen melden inzwischen alle 53 Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Das Ministerium betonte, die Entwicklung sei dynamisch. Die Zahlen basierten auf aktuellen behördlichen Meldungen, die das Landesministerium erhalten habe. Kommunen können inzwischen aber auch schon höhere Fallzahlen bekanntgegeben haben.