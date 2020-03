Grippewelle in NRW flaut ab

Mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus wird das Ende der Grippesaison in diesem Jahr besonders herbeigesehnt: «Jeder Patient, der nicht mehr in die Arztpraxen kommen muss, hilft natürlich in der angespannten Situation klarzukommen», sagte Pothmann. Durchaus möglich sei dabei, dass die gemeinsamen Anstrengungen gegen die rasante Ausbreitung des Coronavirus der Eindämmung der Grippewelle zuträglich seien: «Beides wird durch Tröpfcheninfektion übertragen. Handhygiene, Abstandhalten, in die Ellenbeuge niesen - all das hilft eine Ansteckung zu vermeiden, bei der Grippe ebenso wie beim Coronavirus», erklärte Pothmann.

Insgesamt sei die Grippesaison bisher ohne Extreme verlaufen, so die Experten beim Landeszentrum für Gesundheit: Ab Ende Januar war die Zahl der registrierten Erkrankten zunehmend deutlich gestiegen und war in der ersten Februarwoche erstmals über die Marke von 1000 laborbestätigten Fällen geklettert. Insgesamt wurden bis jetzt mehr als 23 800 Influenzafälle gezählt, ein ähnliches Niveau wie in der Vorsaison um diese Zeit.