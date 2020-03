Ministerium: Nur wenige Eltern nutzen Kita-Notbetreuung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Auch nach der Ausweitung der Notbetreuung in den Kindergärten wegen der Corona-Krise nutzen nur wenige Eltern in Nordrhein-Westfalen das Angebot. Nach Angaben des Familienministeriums von Mittwoch waren in den vergangenen Tagen im Schnitt zwischen 2,4 und 4,7 Prozent aller Kinder in den Kitas und der Kindertagespflege betreut worden. Vereinzelt habe es in einigen Kommunen Ausreißer gegeben. Doch auch hier lag die Quote unter 10 Prozent, wie eine Sprecherin sagte.

Von dpa