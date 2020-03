Frauen-Bundesligist Essen verpflichtet Sophia Thiemann

Essen (dpa) - Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen präsentiert in Sophia Thiemann den nächsten Neuzugang zur kommenden Saison. Die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin kommt vom Zweitligaclub Arminia Bielefeld und erhält an der Ardelhütte einen Vertrag bis 2022. Thiemann sei auch auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar, teilte die SGS am Donnerstag mit. Die Spielerin verfolgt weiter ihre beruflichen Ziele und studiert im Master-Studiengang Mathematik.

Von dpa