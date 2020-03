Reul warnt vor «Enkeltrick in weißen Kitteln»

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat vor neuen Betrugsmaschen in der Corona-Krise gewarnt. So solle man unter anderem nicht auf Angebote eingehen, falls Corona-Tests ohne Vorankündigung durch die Behörden an der Haustür angeboten werden. Das sei der «Enkeltrick in weißen Kitteln», sagte Reul am Donnerstag in Düsseldorf. Der Innenminister warnte auch vor Wucherpreisen für Medikamente oder Güter des Alltagsbedarfs im Internet.

Von dpa