Reul: Weniger Diebstähle, Einbrüche und Tote durch Unfälle

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Corona-Krise scheinen Straftaten in einigen Bereichen in Nordrhein-Westfalen zurückzugehen. Wie Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag sagte, sind die Fälle von Taschendiebstählen, Einbrüchen und Raubdelikten im März im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Auch habe es weniger Verkehrstote gegeben. Reul sagte, dass es noch keine belastbaren Zahlen gebe. Aber es zeigten sich «Tendenzen».

Von dpa