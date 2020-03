Chormusical «Bethlehem»: Virtuelle Chorprobe im XXL-Format

Wegen der Kontaktbeschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie musste die Probe für 2500 Sänger mit Hilfe digitaler Medien organisiert werden. Tatsächlich waren am Ende zehn Mal so viele Teilnehmer dabei - Texte und Noten hatte Falk im Internet bereitgestellt. In dem über Facebook und Instagram verbreiteten Live-Stream dirigierte er und stellte Lieder und Stimmen vor. Die nächste virtuelle Probe soll am Freitag stattfinden.