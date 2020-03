Essen (dpa/lnw) - Nach dem Hitzetod eines zweijährigen Jungen aus Essen ist der Vater am Freitag zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der 32 Jahre alte Deutsche hatte den Jungen im 35 Grad heißen Kinderzimmer eingesperrt - insgesamt etwa 18 Stunden lang. Die Türklinke war abmontiert. Am nächsten Morgen war der Zweijährige tot. Nach Angaben der Ärzte war der Körper des Kindes komplett ausgetrocknet. Das Urteil des Essener Schwurgerichts lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge. Richter Jörg Schmitt nahm auch die Mutter mit in die Verantwortung und sagte beim Urteil: «Vor Eltern wie ihnen benötigen Kinder unbedingten Schutz.»