Traktor überrollt Radfahrerin und tötet sie

Kempen-St.Hubert (dpa/lnw) - Eine 61-jährige Radfahrerin ist in Kempen-St.Hubert (Kreis Viersen) beim Abbiegen von einem Traktor überrollt und dabei getötet worden. Der 53-jährige Fahrer habe die Frau beim Herausfahren aus einem Hof übersehen, teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit. Die 61-Jährige wollte von einem Radweg nach links in die Hofzufahrt einbiegen. Sie starb noch an der Unfallstelle.

