Veterinäruntersuchungsämter analysieren auch Corona-Proben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Land schafft mehr Kapazitäten zur Untersuchung von Coronavirus-Proben. Ab Montag beteiligen sich auch die Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter an der Analyse von Corona-Tests, wie das NRW-Umweltministerium am Freitag mitteilte. Täglich könnten insgesamt 1500 Proben von möglicherweise mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierte Menschen ausgewertet werden. «Mit dieser hohen Kapazität werden sie die an der Überlastungsgrenze arbeitenden humanmedizinischen Labore wirkungsvoll unterstützen», erklärte Ministerin Ursula Heinen-Esser (CDU).

Von dpa