Dinslaken (dpa/lnw) - Eine 78-Jährige Frau ist in Dinslaken umgebracht worden. Ihre Leiche war in der vergangenen Woche im Bett in ihrer Wohnung gefunden worden, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag. Die Obduktion habe inzwischen ergeben, dass die Frau getötet wurde.

Von dpa