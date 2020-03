«Finals Rhein-Ruhr 2020» wegen Corona-Pandemie verschoben

Düsseldorf (dpa) - Die «Finals Rhein-Ruhr 2020» in Nordrhein-Westfalen werden wegen der Coronavirus-Pandemie auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Das Multi-Sportevent, das im August 2019 in Berlin eine erfolgreiche Premiere gefeiert hatte, sollte am ersten Juni-Wochenende (6./7. Juni) in den fünf Städten Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen, Aachen und Neuss ausgetragen werden.

Von dpa