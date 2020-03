Weil der Lehrbetrieb an den Universitäten in NRW derzeit ruht, hatte die Uni Münster bei ihren 3000 Medizinstudenten nachgefragt, wer sich im Kampf gegen das Coronavirus freiwillig engagieren will. 1800 hätten sich gemeldet, erklärte die Uniklinik. Freiwillige mit abgeschlossener Pflegeausbildung wurden sofort an die Klinik übergeben, für die anderen sei die Fortbildung entwickelt worden.

«Natürlich können wir uns auf die Vorkenntnisse der Studierenden stützen. Aber es wäre unverantwortlich, sie ohne eine spezielle Zusatzschulung in die Krankenhäuser zu lassen», erklärte der Leiter des Ausbildungsteams, Hendrik Friederichs.

Die Ausbildung besteht demnach aus einem Theorieteil, den sich die Studenten online zu Hause erarbeiten. Dann geht es ins Studienhospital. Dort werden Desinfektionsübungen gemacht, das richtige An- und Ausziehen geprobt und Abstriche für den Corona-Test. Teilnehmen dürfen nur Studenten ab dem 5. Semester, weil sie dann bereits in Hygiene geschult sind.

Seit dieser Woche sind die ersten 100 Studenten fertig und werden neben der Uniklinik auf Krankenhäuser in der Region verteilt. In der nächsten Woche sollen weitere 500 Studenten folgen. Die Ausbilder haben derzeit allerdings ein praktisches Problem. Für das Training fehlen noch 350 Schutzmasken.