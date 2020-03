19-Jähriger erleidet beim Schweißen Brandverletzungen

Gütersloh (dpa/lnw) - Bei Schweißarbeiten in seinem Garten hat sich ein 19-Jähriger Gütersloher am Donnerstagabend schwere Brandverletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Bei den Arbeiten sei ein Funken auf eine Sprühflasche mit hochentzündlichem Bremsenreiniger übergesprungen, der sofort in Flammen aufging.

Von dpa