Henkel verschiebt Hauptversammlung wegen Coronavirus

München (dpa) - Der Konsumgüterhersteller Henkel verschiebt aufgrund der Coronavirus-Pandemie seine Hauptversammlung. Das ursprünglich für den 20. April geplante Treffen solle an einem späteren Zeitpunkt stattfinden, teilte das Dax-Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mit. Ein Termin stehe noch nicht fest. Damit verbunden sei auch eine Verschiebung der Dividendenzahlung, hieß es weiter.

Von dpa