Leichenfund bei Brand: Ermittler vermuten Tötungsdelikt

Bad Laasphe (dpa/lnw) - Nach einem Leichenfund bei einem Wohnungsbrand in Bad Laasphe im Kreis Siegen-Wittgenstein ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Die Obduktion am Freitag habe ergeben, dass der 49-Jährige nicht durch das Feuer gestorben sei, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Ermittler der Mordkommission Hagen vermuten, dass der Mann umgebracht wurde.

Von dpa