Auto kollidiert frontal mit Motorrad: Zwei Schwerverletzte

Windeck (dpa/lnw) - Ein Auto und ein Motorrad sind bei Windeck im Rhein-Sieg-Kreis frontal zusammengeprallt und beide Fahrer schwer verletzt worden. Der 39 Jahre alte Autofahrer kam am Freitag in einer Rechtskurve auf der Bundesstraße 256 auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem Motorrad zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 39-Jährige sowie der 55 Jahre alte Motorradfahrer kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Bundesstraße war am Freitagnachmittag für knapp drei Stunden gesperrt.

Von dpa