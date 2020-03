Über 12 700 Corona-Infektionen in NRW: 105 Tote

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der landesweit nachgewiesenen Corona-Infektionen ist nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums von Freitag (10 Uhr) auf Samstag (11.30 Uhr) auf gut 12 700 gestiegen. Das war ein Anstieg um 1200 Fälle. Den Angaben zufolge gab einen starken Anstieg bei den Todesfällen: von 85 am Freitagmorgen auf 105 am Samstag. Im besonders betroffenen Kreis Heinsberg waren nach Ministeriumsangaben gut 1200 Menschen infiziert. Am Vortag (10 Uhr) waren es dort noch 1150 Menschen.