«Lindenstraße» geht mit Topquote unter

Köln (dpa) - Mehr als vier Millionen Zuschauer haben sich am Sonntagabend die letzte Folge der ARD-Serie «Lindenstraße» angesehen. Das ist in etwa doppelt so viel Publikum wie gewöhnlich in diesem Jahr. Auch der Marktanteil des Ersten war mit gut 13 Prozent fast zwei Mal so hoch. Laut Branchendienst dwdl.de hat die «Lindenstraße» zuletzt im Januar 2011 eine so hohe Reichweite erzielt. Kurz nach der Wiedervereinigung hatten im Schnitt noch mehr als zehn Millionen den Abenteuern der Beimers zugeguckt. Ganz exakt gezählt waren zum Finale nun 4,09 Millionen am Bildschirm dabei.

Von dpa